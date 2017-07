L’euro torna forte, le aziende plaudono

Nicola Mazzi

Nelle ultime settimane il franco sta perdendo valore rispetto all’euro. Siamo infatti attorno a 1,13 per un euro, livello che non si vedeva da un po’ di tempo. Una notizia guardata con favore dell’industria ticinese che esporta l’80% della produzione. Con il direttore dell’Associazione industrie ticinesi Stefano Modenini abbiamo fatto il punto della situazione.

Direttor Modenini come sono stati i primi sei mesi dell’anno nel settore industriale?

Globalmente l’andamento conferma un leggero miglioramento della situazione congiunturale iniziato già nel primo trimestre del 2016. Gli ordinativi sono presenti e le riserve di lavoro pure. Il secondo semestre di quest’anno dovrebbe confermare questa progressione. Naturalmente è necessario ricordare che l’industria è un settore fatto di rami d’attività molto eterogenei, quindi con situazioni congiunturali anche molto differenti. In questo senso l’industria d’esportazione si è comportata meglio rispetto a quella più votata al mercato interno.

Stiamo finalmente uscendo dalla crisi?

Il settore industriale ticinese esporta almeno l’80 per cento della propria produzione. È un settore abituato alle difficoltà congiunturali e alla concorrenza. In un certo senso quindi è un settore sempre confrontato a crisi e difficoltà. Negli ultimi mesi si è manifestata una certa ripresa della congiuntura a livello europeo e anche al di fuori dell’Europa. Questo andamento fa ben sperare per le esportazioni ticinesi nella prospettiva del 2018. Le aziende stanno lavorando e facendo investimenti, pur tra mille difficoltà. È questo il segnale che nonostante tutto le aziende credono nella loro capacità di far fronte al futuro andamento dei mercati. Se la gran parte delle imprese ha superato il rafforzamento del franco significa che sul territorio abbiamo imprese solide e competitive.