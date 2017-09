Lisa Bosia Mirra è stata condannata

Pena pecuniaria di 80 aliquote da 110 franchi l'una sospese per un periodo di prova di due anni per la deputata socialista che favorì l'entrata illegale di clandestini in Svizzera.

Lisa Bosia Mirra è stata condannata a una pena pecuniaria di 80 aliquote da 110 franchi l'una sospese per un periodo di prova di due anni per ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno illegale. La deputata socialista in Gran Consiglio, lo ricordiamo, aveva favorito in 9 occasioni, l'entrata illegale di clandestini in Svizzera.

È dunque stato confermato, su tutta la linea, il decreto d'accusa.

(Red)