Luganese in aula per propaganda jihadista

Un 32enne luganese sarà il 18 agosto alla sbarra a Bellinzona per sospetto sostegno ad organizzazioni terroristiche. Davanti al Tribunale penale federale (TPF) l'uomo è accusato di aver fatto opera di proselitismo in Svizzera e in Italia.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ritiene che il cittadino con doppia nazionalità svizzera e turca da gennaio 2014 al febbraio 2017 abbia organizzato - a Lugano, Como e Reggio Emilia - azioni propagandistiche. Stando all'atto d'accusa, ha svolto opera di indottrinamento e radicalizzazione a sostegno di Jabhat Al-Nusra, un gruppo armato affiliato ad Al-Qaida attivo nel contesto della guerra civile siriana. È inoltre accusato di aver facilitato due combattenti "foreign fighters" a raggiungere il territorio di guerra siro-iracheno e l'Isis. Ciò sarebbe avvenuto a Lugano e in Turchia, nei periodi gennaio-aprile 2015 nonché luglio 2015.

Per la procura federale l'imputato, domiciliato a Lugano, ha violato la legge federale che vieta i gruppi Al-Qaida e Stato islamico nonché le organizzazioni associate. Il 32enne era stato arrestato in febbraio nel quadro di un'operazione di polizia in Ticino che aveva visto effettuate diverse perquisizioni, con l'intervento di un centinaio di poliziotti cantonali e federali. L'uomo è anche al centro di un procedimento penale in Ticino.

Nell'ambito della procedura con rito abbreviato l'MPC e l'accusato si sono accordati su una pena di due anni e mezzo di detenzione, di cui sei mesi da scontare. Sarà tenuto conto del carcere preventivo. Il dibattimento durerà un giorno e la sentenza è prevista nella stessa giornata.

(Ats)