L'USI risponde per le rime alle critiche

L’ateneo non ci sta e prende posizione sulle indiscrezioni a mezzo stampa in merito al rapporto della Scolastica. La reazione del rettore Boas Erez: "Tutto legale".

di Andrea Bertagni

«Le decisioni che hanno portato alla creazione 10 anni fa dell’Istituto di studi italiani sono state prese in piena legalità e fondatezza». Stessa cosa le prime nomine della Facoltà di scienze biomediche, «prese in piena legalità e qualità, secondo lo statuto dell’Università della Svizzera italiana (USI)». Ma non è tutto. Anche il dato «presentato come inquietante» relativo all’adeguatezza delle competenze dei laureati dell’Accademia di architettura non corrisponde alla realtà.

È un’USI che risponde colpo su colpo quella che ha preso posizione ieri nei confronti delle anticipazioni apparse martedì sul CdT del rapporto dei relatori della Commissione Scolastica del Gran Consiglio Raoul Ghisletta (PS) e Paolo Peduzzi (PPD) - firmato lunedì all’unanimità - sulla "Politica universitaria cantonale 2017-2020 dell’USI e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)" e sui Resoconti 2014 e 2015 dei contratti di prestazioni tra il Cantone Ticino e l’USI e la SUPSI.

Anticipazioni che di fatto mettono in dubbio la legalità della creazione dell’Istituto di studi italiani, le prime assunzioni alla neonata Facoltà di scienze biomediche e le competenze acquisite dai laureati all’Accademia di Mendrisio, che sarebbero giudicate forti dal 38% degli studenti a fronte di una media svizzera delle scienze tecniche del 67%.