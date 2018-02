"Malagestione dei reperti archeologici"

"Da documentazione fotografica e segnalazioni in nostro possesso, risulta che vi sia purtroppo un elevato numero di reperti che stanno andando distrutti per mancanza di cura e corretta manutenzione. Evidentemente questo stato di cose ha come conseguenza diretta la perdita del patrimonio culturale del nostro passato", è quanto sostiene il deputato del PLR Matteo Quadranti in un'interrogazione inoltrata al Consiglio di Stato, la quale è stata sottoscritta da vari colleghi di Gran Consiglio (Tamara Merlo, Nicola Pini, Sara Beretta Piccoli, Franco Celio, Raul Ghisletta, Giovanna Viscardi, Massimiliano Ay, Germano Mattei, Matteo Pronzini e Paolo Pagnamenta).

In allegato al'atto parlamentare, come prova, compaiono delle fotografie (vedi immagine principale) che mostrano il prima e il dopo di alcuni reperti.

Nel testo Quadranti sostiene che "probabilmente, oltre ai tagli finanziari, la mancanza della figura di un "conservatore" come esiste negli altri Cantoni, non aiuta ad evitare queste gravi perdite. Ciò non toglie che lo Stato, e di conseguenza il Servizio Archeologia dell’Ufficio dei beni culturali, siano responsabili della corretta gestione dei reperti di proprietà della collettività e a loro affidati".

Per questo i firmata dell'interrogazione chiedono al Governo innanzitutto a quanto ammontano i tagli negli ultimi 10 anni in termini finanziari e di risorse di personale nel settore dei Servizio Archeologico e dei Beni Culturali, e poi qual è lo stato effettivo di conservazione di tutti i reperti. E proprio in merito alla figura del "conservatori", il deputato liberale radicale e gli altri colleghi domandano al CdS se non ritiene di dover introdurre questo ruolo o quanto meno assicurare all’Ufficio dei Beni culturali i mezzi necessari alla corretta gestione dei reperti mobili. "Quali sono - viene chiesto infine - le linee guida e le intenzioni reali del Governo circa la futura politica di conservazione e promozione del patrimonio archeologico ticinese?".

(Red)