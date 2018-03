Marco Chiesa vicepresidente dell'UDC

In occasione dell'Assemblea dei delegati dell'UDC, che si è tenuta oggi a Klosters (GR), il consigliere nazionale ticinese Marco Chiesa è stato eletto all'unanimità vicepresidente del partito, assieme alla collega Magdalena Martullo-Blocher. Prendono il posto dei dimissionari Christoph Blocher e Oskar Freysinger.

Confermata invece nello stesso ruolo Céline Amaudruz, che - al momento dell'annuncio dei candidati da parte dell'Ufficio presidenziale - si era detta contenta della scelta del ticinese e della figlia dell'ex consigliere federale, perché "finalmente viene integrata la lingua italiana negli organi direttivi e aumentato il numero di donne nei piani alti del partito".

Durante la riunione odierna è anche stato riconfermato come presidente Albert Rösti.

KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

"Berna nasconde la verità"

Rösti, nel suo discorso d'apertura, ha accusato il Consiglio federale di "nascondere un avvicinamento all'UE" nel dibattito sull'accordo quadro istituzionale tra Confederazione e Unione Europea. Qualsiasi intesa del genere è per lui "inaccettabile". Infatti, secondo Rösti, l'idea del capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis di sottoporre eventuali vertenze giuridiche tra Berna e Bruxelles a un tribunale arbitrale sbatte contro la volontà dell'Unione di appellarsi unicamente alla propria Corte di giustizia.

Il presidente democentrista non ha dubbi: un accordo quadro significherebbe in definitiva che l'UE potrebbe decidere a che ora e con quale carico i camion europei potranno attraversare la Svizzera, a quali condizioni i cittadini dell'Ue potranno stabilirsi nella Confederazione e accedere alle prestazioni AVS, AI, e per perdita di guadagno (IPG). L'intesa potrebbe persino conferire il diritto di cittadinanza ai sensi del diritto europeo.

Con il suo discorso Rösti ha lanciato la campagna in vista delle elezioni federali dell'autunno 2019 insistendo in particolre sui meriti dell'iniziativa popolare federale "Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)". Il partito potrebbe anche sostenere un'eventuale iniziativa delle società di tiro contro una restrizione del possesso di armi a domicilio per effetto della pressione dell'UE.

KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Maurer sull'importanza della democrazia diretta

Dal canto suo, il consigliere federale Ueli Maurer si è espresso sul valore della democrazia diretta, a suo dire messa a repentaglio dalle autorità. Per il capo del Dipartimento federale delle finanze, la democrazia diretta è "garante dell'indipendenza, della sicurezza, della prosperità e della stabilità della Svizzera".

Lo stesso Maurer, in un'intervista pubblicata oggi da Tages-Anzeiger e Der Bund, ha affermato che intende rimanere in gGoverno nella nuova legislatura, che si apre a fine 2019. "Rimarrò fino alla fine di una legislatura, ma non di questa", dice. L'annuncio corrisponde al disegno della sua formazione politica.

Maurer è in Consiglio federale dal 2009. In termini di anni di attività governativa è il vicedecano, dopo la democristiana Doris Leuthard (entrata in governo nel 2006). Lo zurighese ha diretto il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport fino al 2016, quando ha ripreso il Dipartimento federale delle finanze, lasciato vacante dopo la partenza della borghese democratica grigionese Eveline Widmer-Schlumpf. Maurer dovrebbe essere eletto presidente della Confederazione per la seconda volta nel 2019 (la prima fu nel 2013).

KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Amstutz contro Governo, Parlamento e TF

Il responsabile della campagna elettorale in vista delle elezioni federali dell'autunno 2019, Adrian Amstutz, ha puntato invece il dito contro la maggioranza del Consiglio federale, del Parlamento e del Tribunale federale, che pongono il diritto internazionale al di sopra di quello elvetico. Il consigliere nazionale bernese rimprovera ai tre poteri di non applicare le iniziative democentriste sull'immigrazione e sul rinvio dei criminali stranieri accolte in votazione da popolo e Cantoni.

Ha chiesto l'impegno della base del partito in vista delle elezioni federali evocando un "colpo di Stato in sordina volto ad allontanare il popolo dal potere". Al mancato rispetto della Costituzione partecipano anche i media, ha aggiunto.

Amstutz ha preso la parola dopo Christoph Blocher, di cui oggi è stato eletto successore nella direzione dell'UDC quale responsabile della strategia. Come detto, il leader carismatico dei democentristi infatti si è infatti ritirato dai vertici del partito.

KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

"È un colpo di Stato"

Anche l'ex consigliere federale ha denunciato un "colpo di Stato" e uno "smantellamento della democrazia diretta" che deve incitare l'UDC ad "aprire gli occhi al popolo svizzero". Blocher ha fatto riferimento in particolare alla mancata applicazione dell'articolo costituzionale sull'immigrazione di massa, tacciando governo, Camere e Tribunale federali di "sindacato di furfanti".

Come nel discorso iniziale del presidente dell'UDC Albert Rösti, Blocher ha messo in guardia contro un accordo quadro istituzionale tra Svizzera e Unione europea. A suo avviso l'intesa contempla norme decise a Bruxelles, che dovranno essere applicate in Svizzera. Prima della votazione sullo Spazio economico europeo, nel 1992, la situazione politica era come quella odierna, ha deplorato.

(Red/Ats)