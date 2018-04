Mercato immobiliare: ecco soluzioni innovative

C’è chi opta per la creazione di gruppi di privati con liquidità che aiutino gli investitori , chi per la creazione di cooperative e chi per cambiare il modo di investire.

di Nicola Mazzi

Reinventarsi, essere creativi, cercare soluzioni innovative. Questi i termini usati ieri sera nel corso della tavola rotonda organizzata da Ticino Welcome sul futuro del mercato immobiliare. Moderati da Marco Bazzi diversi relatori hanno espresso il loro punto di vista.

Per Carlo Garzoni (impresario costruttore) le regole rigide date al mercato dalla Finma e della Banca Nazionale, qualche anno or sono, hanno permesso di evitare una bolla, ma hanno posto dei limiti importanti che hanno frenato lo sviluppo imprenditoriale. E in questo momento occorre essere creativi per poter investire nel settore. Per esempio, ha detto, perché un gruppo di privati che ha disposizione liquidità non si mette insieme per elargire capitali (magari al 5% di interesse) a chi non riesce a farsi finanziare l’investimento totale dalle banche?

Da parte sua Cristina Zanini (municipale di Lugano) ha messo sul tavolo un’altra idea e cioè quella delle cooperative. «Una soluzione già sperimentata oltre San Gottardo e che funziona. Ed è una via di mezzo tra l’essere proprietario ed essere in affitto». La stessa municipale ha pure detto che il Cantone e i Comuni sono proprietari di un parco immobiliare vetusto e con un grande potenziale. «Molte superfici sono da ristrutturare e riconvertire in spazi diversi da quelli usuali, cambiamo prospettiva».

Leggi di più sul GdP di oggi