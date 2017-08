Migliorano i conti del Cantone

Buone notizie per le finanze cantonali. In base al rendiconto intermedio di fine giugno 2017, si registra un disavanzo di 2.4 milioni di franchi, quindi un possibile miglioramento di 31.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2017. Tale miglioramento, rende noto giovedì mattina il Consiglio di Stato, è dovuto a minori spese stimate in 7 milioni di franchi e a maggiori ricavi valutati a 24.3 milioni di franchi.

Rispetto al primo preconsuntivo di fine aprile 2017, che aveva evidenziato un disavanzo di 19.4 milioni di franchi, si registra un miglioramento pari a 17 milioni di franchi, influenzato soprattutto dall’aumento delle imposte suppletorie e multe (+10 milioni rispetto al preconsuntivo di fine aprile, rispettivamente +28 milioni rispetto al preventivo) e da una riduzione di spesa, per un totale di 5.8 milioni di franchi, negli ambiti dell’asilo, dell’assistenza, degli assegni familiari integrativi e dei contributi a Comuni per gli stipendi dei docenti di scuola dell’infanzia ed elementare.

Per quanto concerne le spese, rispetto al preventivo 2017, si prevedono tra le altre cose minori esborsi per il personale (-2.2 milioni di franchi) e per la quota federale per documenti di identità (-1 milione). Guardando le entrate invece, sono aumentate le imposte suppletorie e le multe (+28 milioni rispetto al preventivo), sono segnalati inoltre aumenti della quota sull’utile della Banca Nazionale (+20.6 milioni), dei contributi comunali per le assicurazioni sociali (+1.5 milioni), delle tasse degli uffici di esecuzione e fallimenti (+1.5 milioni), degli altri ricavi finanziari (+1.5 milioni), delle tasse sulle case da gioco (+1 milione).

(Red)