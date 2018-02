Navigazione: "Trattative in corso, ma..."

La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) fa sapere di prendere atto del comunicato dei sindacati SEV, Unia e OCST che esprimono preoccupazione riguardo alla riattivazione dei servizi di navigazione sul bacino svizzero del lago Maggiore.

Il 28 febbraio, lo ricordiamo, scadranno i termini della trattativa volta a dar vita a un consorzio per garantire il servizio pubblico di navigazione sul bacino svizzero del Verbano, negoziato condotto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Gestione Governativa Navigazione Laghi da una parte e Dipartimento federale dell’Ambiente dei Trasporti dell’Energia e delle Comunicazioni svizzero, Canton Ticino e Società di Navigazione del Lago di Lugano, dall’altra.

La SNL sottolinea che le trattative sono tuttora in corso, anche se, per ora, non è stato possibile perfezionare l’accordo, "contrariamente alla volontà e al costante impegno di SNL". "In questa fase, sono emersi rilevanti ostacoli attribuibili alla diversità dei sistemi giuridici con conseguenti ripercussioni di natura contrattuale che non avrebbero offerto serie garanzie ai lavoratori né consentito un’operatività efficace, comportando più rischi che opportunità".

La Società Navigazione del Lago di Lugano spiega che lo stallo attuale "si è purtroppo verificato nonostante gli sforzi costanti di SNL tesi a creare uno strumento che possa difendere i collaboratori della navigazione e possa essere commercialmente valido, di positivo impatto sulla comunità e sull’ambiente". E purtroppo questi ostacoli hanno considerevolmente rallentato il progetto.

La chiara volontà di SNL, si legge infine nel comunicato stampa, rimane quella di "individuare con la massima determinazione soluzioni valide, anche se al momento non è ancora stato possibile dar vita al consorzio, di cui si auspica la realizzazione".

(Red)