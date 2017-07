Nessun nuovo controllo ai caminetti

Nessun nuovo controllo per chi possiede un caminetto, infatti saranno solamente le caldaie a legna centralizzate per la produzione di acqua calda ad essere sottoposte a un monitoraggio.

E secondo le stime del Consiglio di Stato, come si legga da Ticinonews, saranno solo 700 gli impianti toccati dalla modifica a fronte delle oltre 65'000 caldaie esistenti in Ticino. Ad essere toccate dalla nuova Ordinanza saranno le caldaie con una potenza termica inferiore a 70 kilowatt e non i caminetti o le stufe da soggiorno.

Il Governo afferma inoltre che la periodicità dei controlli verrà decisa ogni due anni come avviene già per i controlli degli impianti a gasolio.

