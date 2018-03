"Non è il momento per accontentarsi"

Per Francesco Quattrini, delegato per le relazioni esterne del Canton Ticino, essere a Berna è ancora necessario: "La concorrenza tra i Cantoni si fa sempre più aspra".

da Berna Andrea Bertagni

Fa freddo, quando entriamo in un anonimo edificio della Bollwerk di Berna e ci riscaldiamo un poco, salendo i due piani di scale, che portano a un pianerottolo, su cui si affacciano tre porte. Una di queste, ha il logo del Canton Ticino appiccicato sopra. È la nostra entrata, oltrepassata la quale non saremo più nella capitale, ma a Sud delle Alpi. Sì, perché su tutte le pareti degli uffici dell’antenna ticinese a Berna fanno mostra di se numerose fotografie del nostro Cantone e nell’aria si sprigiona l’aroma di un noto caffè momò. «Va a ruba, anche a Palazzo federale», ci dice Sara Guerra, funzionaria ticinese nella capitale, che ce lo offre. Noi ci crediamo.

Anche perché a Berna, da un po’ di tempo, si parla sempre più italiano. Per merito del consigliere federale, Ignazio Cassis, certamente. Ma anche perché come vice cancelliere della Confederazione è stato scelto l’ex delegato per le relazioni esterne del Canton Ticino, Jörg De Bernardi. E anche perché non sono stati pochi i successi portati a casa: si pensi, ad esempio, alle gallerie AlpTransit del San Gottardo e del Ceneri o al raddoppio della galleria autostradale del San Gottardo. La domanda sorge dunque quasi spontanea: è ancora necessaria una presenza istituzionale ticinese a Berna? Francesco Quattrini, delegato che ha sostituito giusto un anno fa De Bernardi a Berna, prima di rispondere, ci guarda attento. «Una presenza del Cantone a Berna resta più che mai necessaria in quanto la concorrenza tra i Cantoni, dai temi che vanno dalla perequazione finanziaria fino al finanziamento delle grandi opere infrastrutturali, si fa sempre più aspra».

D’accordo, ma negli ultimi anni il Ticino ha ottenuto molto, a cominciare da un “suo” consigliere federale e da AlpTransit.

AlpTransit è un ottimo esempio che ci illustra come il Cantone non possa dormire sugli allori. Difatti, ottenuto il tunnel di base del Monte Ceneri, grazie all’azione coesa dei vari attori cantonali, si tratta ora di assicurare che il corridoio Rotterdam-Genova, che favorisce lo spostamento su rotaia di merci e persone, non rimanga monco del suo collegamento a Sud di Lugano e vengano effettuate le dovute circonvallazioni, ad esempio delle città di Bellinzona e Lugano. La presenza di un Consigliere federale ticinese è certo importante per il cantone, anche perché lo stesso Consigliere federale Ignazio Cassis ha chiaramente indicato di voler fare delle relazioni con gli stati vicini, e quindi con l’Italia, una delle sue priorità, e questo si auspica anche a vantaggio del Ticino che ha ancora diversi cantieri aperti con la vicina penisola, tra i quali vanno certamente citati gli accordi fiscali e i trasporti, tra i quali vi è anche quello di forte attualità della navigazione lacustre. Tuttavia siamo coscienti che con la nomina in Consiglio federale una persona smette i panni del rappresentante di un Cantone per fare suoi quelli di tutta la Confederazione, ragione per la quale il Ticino non può adagiarsi sugli allori e speculare su circostanze favorevoli.