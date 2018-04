"Non è stato un vero e proprio sequestro"

Così Athos Ghiringhelli, organizzatore del viaggio in Africa di un gruppo di ticinesi e italiani, i quali sono stati "trattenuti" per alcune ore da uomini armati.

"In realtà non siamo mai stati veramente rapiti o sequestrati. Siamo semplicemente stati fermati e poi trattenuti da questi uomini armati, mentre stavamo passando da un villaggio": è un Athos Ghiringhelli molto tranquillo quello che ci risponde al telefono e che in parte minimizza quanto accaduto a lui e al gruppo di turisti, fra cui 7 ticinesi e 5 italiani, in Camerun, durante un viaggio in Africa da lui organizzato tramite il suo tour operator African Adventures.

Stando alle prime notizie, infatti, un "gruppo terrorista" li avrebbe presi in ostaggio lunedì e solo l'intervento dell'Esercito camerusense ha permesso il loro rilascio. Ma secondo il nostro interlocutore non è andata proprio così: "Dopo che queste persone ci hanno fermato, abbiamo intavolato un negoziato e dopo qualche ora eravamo pronti a ripartire. In quel momento sono arrivate le forze speciali e l'Esercito che presidia quella zona".

Tra questi, ci spiega ancora Ghiringhelli, non scorre un buon sangue. Gli uomini armati che hanno fermato i ticinesi, infatti, fatto parte di un gruppo separatista che combatte per uno Stato indipendente e rivendica al Governo i diritti sulle proprie terre. Secondo Ghiringhelli, è stato proprio l'Esecutivo a parlare di "rapimento".

Prima di salutarci, il titolare del tour operator ci conferma che tutti i membri del suo gruppo stanno bene e che stanno già proseguendo "tranquillamente" il viaggio: "Noi è da 20 anni che viaggiamo in Africa e la conosciamo molto bene, e stiamo viaggiando secondo quelli che sono gli usi e costumi dei paesi".

(Red)