Obbligo di annunciare i posti vacanti

Presentata dal DFE alle aziende la misura federale in risposta all’immigrazione di massa. È valida per quei settori in cui il tasso di disoccupazione è sopra l’8%.

È stata presentata oggi, dal direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) Christian Vitta, la nuova procedura di annuncio dei posti vacanti, denominata "Un’altra opportunità è d’obbligo", che entrerà in vigore a livello federale a partire dal 1° luglio 2018.

La nuova procedura sarà articolata in sei passi:

Check: i datori di lavoro saranno tenuti ad annunciare agli Uffici regionali di collocamento (URC) i posti vacanti che rientrano nei generi di professione con un tasso medio di disoccupazione pari o superiore all’8% (questo valore soglia sarà abbassato al 5% a partire dal 1. gennaio 2020). Per verificare se l’offerta di lavoro è soggetta all’obbligo di annuncio, il datore di lavoro potrà eseguire online, in modo autonomo e con semplicità, un check automatico del proprio posto vacante passando dal sito www.ti.ch/servizioaziende. Procedura di annuncio: il portale http://lavoro.swiss consente di annunciare il posto vacante online, in modo semplice e veloce. Per le grandi aziende che dispongono di banche dati per la pubblicazione delle offerte di lavoro è a disposizione un’applicazione specifica per evitare un doppio inserimento dei dati. Sarà necessario fornire informazioni relative alla professione cercata, all’attività, al luogo di lavoro, al grado di occupazione, alla data di assunzione, al tipo di rapporti di lavoro, all’indirizzo di contatto e al nome dell’impresa. Gestione URC: il servizio aziende URC verifica l’esaustività dell’annuncio e invia una conferma di iscrizione del posto vacante soggetto all’obbligo. Questa conferma vale come prova dell’adempimento dell’obbligo d’annuncio. Il posto vacante soggetto all’obbligo viene inserito in un’area protetta accessibile solo alle persone in cerca di impiego iscritte agli URC. Pubblicazione: per i posti vacanti annunciati soggetti all’obbligo vale un divieto di pubblicazione di cinque giorni lavorativi, a decorrere dal giorno lavorativo successivo all’inserimento nel sistema. È necessario tenere conto delle festività nazionali e cantonali. Il posto vacante può essere pubblicato dal datore di lavoro soltanto dopo la scadenza di tale termine. Proposte candidati: durante il periodo di pubblicazione di cinque giorni lavorativi, le persone in cerca di impiego hanno accesso esclusivo ai posti vacanti soggetti all’obbligo e possono autocandidarsi. Entro tre giorni lavorativi dalla conferma di iscrizione del posto vacante annunciato, il datore di lavoro riceve dal Servizio aziende URC una risposta riguardo a candidature idonee. Riscontro sulla selezione: il datore di lavoro esamina le candidature trasmesse al Servizio aziende URC e comunica i candidati ritenuti adeguati che sono stati invitati a un colloquio, l’eventuale assunzione di uno di questi e la chiusura del posto vacante

Dopo essersi già impegnato in prima persona, a seguito dell’approvazione da parte del popolo svizzero dell’iniziativa "Contro l’immigrazione di massa", per favorire la miglior applicazione possibile della volontà popolare – dapprima attribuendo, nel 2016, un mandato al prof. M. Ambühl per lo sviluppo di un modello di clausola di salvaguardia con approccio bottom-up e, in seguito, partecipando attivamente alle diverse tappe di avvicinamento a livello federale per concretizzare la Legge di applicazione varata dal Parlamento federale – anche in questa occasione il Cantone Ticino intende adoperarsi affinché questa nuova procedura possa creare nuove opportunità lavorative per chi è alla ricerca di un impiego.

Il consolidato rapporto di partenariato tra gli imprenditori e il Servizio aziende URC permetterà di ulteriormente incentivare la segnalazione di tutte le posizioni vacanti, indipendentemente dall’obbligo di annuncio. L’evento è stato anche l’occasione per un aggiornamento sull’introduzione di un salario minimo a livello cantonale.

(Red)