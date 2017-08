Officine, "ci si guarda intorno"

di Mauro Giacometti

La ultracentenaria storia delle Officine FFS a Bellinzona potrebbe concludersi a breve. Non immediatamente, ma fra qualche anno un nuovo e più moderno stabilimento industriale per la produzione di locomotrice e soprattutto la manutenzione dei treni ad alta velocità potrebbe sorgere vicino a Bellinzona, ma non più nell’area urbana cittadina. "Stiamo valutando delle ipotesi per costruire una nuova Officina, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e in grado di rispondere alle richieste di manutenzione della moderna tecnica ferroviaria. E forse l’attuale sede non è più idonea, per cui nei prossimi mesi, entro la fine dell’anno, valuteremo alcune ipotesi di insediamento di un nuovo stabilimento nella regione".

Così Andreas Meyer, CEO delle FFS, ha sostanzialmente confermato ieri nell’infopoint seguito all’incontro con il Governo, nell’ambito della “Prospettiva generale FFS Ticino”, che l’attuale sede delle Officine molto probabilmente lascerà la Città. "Ma non sarà tanto distante da Bellinzona - ha precisato al nostro giornale Flavio Crivelli, coordinatore regionale delle FFS -, anche se è prematuro indicare un’area dove verrà realizzato il nuovo stabilimento". Zone industriali edificabili con collegamenti diretti alle linee ferroviarie, però, non lasciano spazio a tante suggestioni: Castione e Giubiasco sono in pole position, più difficile l’insediamento di una nuova sede delle Officine a Biasca o in Riviera.