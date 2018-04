Oltre 15'800 chiamate al Telefono Amico

Da 47 anni Telefono Amico, attivo in Ticino e Grigioni italiano, si conferma una prima importante risposta ai disagi di varia natura presenti nel contesto sociale. È attivo infatti 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno offrendo un colloquio d’aiuto e la garanzia assoluta dell’anonimato. Da qualche anno è anche disponibile un servizio chat, attivo due sere alla settimana ad orari stabiliti, che incontra sempre più il gradimento degli appellanti nella fascia 19 – 40 anni. Dal sito www.143.ch/ticino, è possibile accedere direttamente alla chat room.

Sono i volontari a rendere possibile l’operatività del 143. Inizialmente viene chiesta loro una preparazione specifica, in seguito la presenza a corsi di formazione continua. L’associazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari.

“I disturbi psichici, le difficoltà legate alla gestione della vita quotidiana, la solitudine e i rapporti di coppia sono le principali ragioni che spingono migliaia di persone a rivolgersi al 143”. È quanto emerge dal “Rapporto d’attività 2017” di Telefono Amico presentato dall’associazione in questi giorni. Più in dettaglio: “il 49% dei colloqui d’aiuto verte sui primi temi mentre il 32% riguarda l’ampia gamma delle difficoltà relazionali, il restante 19% è invece ascrivibile ad altri problemi come perdita di lavoro, lutti, malattie, disturbi fisici e altro”.

Nel corso del 2017 le chiamate sono state 15'831 di cui 12'058 si sono trasformate in effettivi colloqui d’aiuto con una media di 33 colloqui giornalieri. Le maggiori richieste si sono manifestate in campo femminile, 7'222 colloqui, mentre 4'836 sono stati quelli con uomini, un trend in atto già da alcuni anni. La fascia d’età che maggiormente compone il 143 è quella compresa tra i 41 e i 65 anni.

Al 143 è anche affidata la gestione quotidiana del numero verde gratuito (0800 000 330) cui può ricorrere chi è confrontato con il gioco d’azzardo patologico, un servizio che facilita il contatto con gli specialisti del GAT-P, Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione.