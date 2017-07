Oltre 5 milioni per la "Scuola che verrà"

Presentata la richiesta di credito per la sperimentazione che inizierà in sei istituti con l'anno scolastico 2018/2019. Ecco le principali novità.

Il consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), ha presentato oggi a Bellinzona il messaggio per la richiesta del credito necessario per la sperimentazione del progetto “La scuola che verrà”. La sperimentazione, che partirà dall’anno scolastico 2018/2019, avrà luogo in sei istituti scolastici (tre comunali e tre cantonali) durerà tre anni e costerà 5,31 milioni di franchi al Cantone, mentre i Comuni sono chiamati a sborsare 0,69 milioni.

“Il progetto è stato modificato accogliendo le perplessità e i suggerimenti emersi durante l’ampia consultazione con sindacati, docenti e partiti” ha detto Bertoli.

Ecco le principali modifiche:

Eliminate dal progetto l’organizzazione della griglia oraria in sequenze e a blocchi

Via anche l’estensione della cartella dell’allievo.

Resta, al contrario di quanto ipotizzato in prima battuta, la media per accedere ai licei

Via anche la proposta di trasformare le sedi scolastiche in Unità amministrative autonome

La forma didattica del laboratorio sarà sperimentata impiegando metà classe, anziché dividendo due classi in tre gruppi

L’atelier sarà condotto da due docenti (docente titolare e docente di sostegno) che potranno scegliere se mantenere la classe unita o se separarla in gruppi

Il numero delle settimane progetto è stato ridotto: ogni scuola potrà scegliere tra un minimo di 3 a un massimo di 6,

