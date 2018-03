Per Pasqua 41mila posti in più

Le FFS si preparano all’elevato volume di traffico atteso per Pasqua: con circa 41mila posti a sedere in più, verrà garantito un viaggio senza code dal Giovedì Santo al Lunedì dell’Angelo. In tutto circoleranno verso il Ticino e ritorno 28 treni supplementari. Le FFS raccomandano di programmare il viaggio e di informarsi sull’offerta di treni supplementari.

Oltre ai 28 treni supplementari, diversi treni regolari verranno potenziati con carrozze o unità aggiuntive. In base ai dati degli anni precedenti, la maggiore affluenza di passeggeri è attesa nei giorni di Giovedì Santo, Venerdì Santo e Lunedì dell’Angelo. Ai viaggiatori diretti in Ticino le FFS consigliano di utilizzare i treni InterCity in partenza alle xx.32 da Zurigo HB oppure i treni supplementari delle xx.45, sempre da Zurigo HB. Per i viaggiatori diretti in Italia la prenotazione è obbligatoria (prenotazioni allo sportello ferroviario o al Rail Service chiamando il numero 0900 300 300, CHF 1.19/min.).

Trasporto di biciclette

A causa delle disposizioni di sicurezza vigenti, per il trasporto di biciclette nei treni che transitano attraverso la galleria di base del San Gottardo è necessaria la prenotazione anticipata. In alternativa, dal Venerdì Santo al Lunedì dell’Angelo sarà in servizio tra Zurigo e Bellinzona il "Gotthard Weekender", con varie fermate lungo la linea panoramica del San Gottardo. Questa è la soluzione ideale per gli escursionisti e offre inoltre lo spazio necessario per ospitare bici e bagagli. In questo caso non occorre alcuna prenotazione per la bici. Maggiori informazioni per viaggiare con la bici su www.ffs.ch/bici.

Treni supplementari

Le FFS raccomandano di programmare il viaggio per tempo. Tutti i treni supplementari sono indicati nell’orario online su www.ffs.ch e nell’app Mobile FFS. Inoltre è possibile consultare i collegamenti migliori su www.ffs.ch/pasqua. Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale allo sportello o al Rail Service chiamando il numero 0900 300 300 (CHF 1.19/min.). Anche le previsioni di occupazione dei treni nell’orario online costituiscono un valido aiuto per la pianificazione del viaggio. Nei giorni festivi nelle stazioni interessate vi saranno inoltre assistenti alla clientela a disposizione dei viaggiatori per rispondere a eventuali domande.