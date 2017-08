"Peccato che il corso non sia più obbligatorio"

di Nicola Mazzi

È dal 2005 che la Fondazione Ticino Cuore è attiva sul territorio, quale risposta a un’iniziativa di Alessandro Del Bufalo. Si tratta di un dispositivo di soccorso supplementare al lavoro dei professionisti, in grado di prestare un intervento d’urgenza per le situazioni di arresto cardiaco improvviso. Un evento che in Ticino colpisce circa 300-350 persone ogni anno. Per questo gli obiettivi di Ticino Cuore sono quelli di incrementare la sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco, assicurare agli stessi pazienti un intervento di defibrillazione entro 5 minuti e creare i presupposti tecnici, culturali e organizzativi per raggiungere tali obiettivi.

Nel suo rapporto di attività relativo al 2016 la Fondazione Ticino Cuore evidenzia come la formazione di base sulla pratica di rianimazione (che costituisce uno dei cardini del lavoro della fondazione) ha conosciuto un calo lo scorso anno, passando da 11.124 a 8.308. Come ci dice il direttore della fondazione Claudio Benvenuti: «Il calo registrato lo scorso anno è da attribuire in parte al termine dell’obbligo di erogare il corso nelle scuole. Ora il Cantone lascia la libertà a ogni istituto di organizzarlo. Un cambiamento legato a ragioni finanziari in quanto noi riuscivamo a coprire circa la metà dei costi, ma chiedevamo un contributo al Cantone di 10 franchi per ragazzo. Questo cambio di direzione ci spiace molto perché si allenta anche un aspetto culturale ed educativo che noi consideriamo importante. Non dimentichiamo – rileva Benvenuti – che il 70% degli arresti cardiaci avviene in casa. E un ragazzo che ha seguito il nostro corso sa come intervenire».