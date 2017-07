Pena più lieve per l'ex-infermiere

L'uomo, 53enne di Bellinzona, era stato condannato a 5 anni di reclusione in primo grado per abusi su pazienti. La Corte d'appello ha ridotto la pena a 4 anni e 6 mesi.

L’ex infermiere 53enne di Bellinzona è stato ritenuto colpevole di un solo reato, coazione sessuale nei confronti di un’ospite della clinica dove lavorava, e non di sette come da sentenza del 21 settembre 2016. La Corte d’appello e di revisione penale ha infatti accolto in parte gli appelli degli avvocati dell’imputato contro la decisione di primo grado, prosciogliendolo così dagli altri reati per i quali era stato condannato a 5 anni di reclusione. La pena, però, cambia di poco: l’imputato è stato infatti condannato a una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi. Nonostante la sua assoluzione da ben 6 dei 7 reati, la colpa dell’imputato – si legge in una nota della Corte presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will – è considerata particolarmente grave perché la violenza sessuale è stata perpetrata “a danno di una persona dalla mobilità pesantemente compromessa” e “perché l’imputato, nella sua funzione di infermiere, della persona di cui ha abusato, doveva prendersi cura”.

(Red)