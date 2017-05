"Perché i commercianti non aiutano il turismo?"

di Nicola Mazzi

«Io guardo il bicchiere mezzo vuoto. Sono autocritico e pragmatico e non basta una buona Pasqua per dire che il turismo sta rinascendo. Perché dopo la Pasqua c’è stata una settimana di pioggia e il Ticino si è trasformato in un deserto. Attenzione, quindi, a guardare in modo troppo positivo eventi estemporanei». Non ha usato mezze parole il presidente di Gastroticino Massimo Suter ieri mattina durante l’annuale assemblea che si è tenuta al LAC di Lugano.

Lo sguardo è però andato anche al 2016 quando la cifra d’affari della ristorazione ha conosciuto una perdita durante tutto l’anno. Un calo registrato sia a livello nazionale sia a livello cantonale. Suter ha quindi detto che chi lavora nel settore «non è ricco, ma orgoglioso di quello che fa perché ci mette serietà, competenza e qualità». Per Suter la politica e soprattutto Ticino Turismo «non tiene abbastanza presente i fenomeni legati al turismo di giornata. AlpTransit ha infatti accorciato i tempi di arrivo. Tuttavia chi non pernotta, non è valorizzato a dovere nelle campagne di marketing».

Suter ha lanciato un appello in vista del prossimo anno. «Mancheranno i finanziamenti, per esempio, a sostegno di TicinoTicket. Significa che questa bella idea non ci sarà più?». Ecco perché ha chiesto una mano al commercio. «Anche i commercianti approfittano dell’arrivo dei turisti, come mai non danno il loro contributo? Nei Grigioni, per esempio, si prevele un franco ogni metro quadrato dell’esercizio commerciale per finanziare le campagne turistiche» ha detto.

L’assemblea si è chiusa con l’intervento di Norman Gobbi. Il responsabile del DI ha ricordato la recente approvazione della modifica della legge che darà la possibilità ai locali pubblici di restare aperti fino alle 2 di notte. «Visto che non ci sono stati ricorsi entrerà in vigore già il 15 di giugno» ha detto. E ha anche rilevato come si stia lavorando per diminuire la burocrazia nel settore, chiedendo però a tutti uno sforzo per riscoprire i prodotti del territorio. «Dobbiamo portare avanti le nostre radici, l’autenticità che ci contraddistingue. È quello che vogliono anche i nostri turisti», ha concluso il consigliere di Stato.