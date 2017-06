"Perché proprio Argo1?" Nessuna risposta

di Nicola Mazzi

«Noi abbiamo terminato il nostro lavoro e settimana prossima presenteremo i risultati in commissione della Gestione». Il coordinatore della sottocommissione di vigilanza Alex Farinelli ci spiega i prossimi passi e soprattutto fa un primo bilancio di quanto è stato fatto. «In queste settimane abbiamo eseguito una serie di audizioni nelle quali sono emerse diverse questioni che abbiamo discusso anche con il consigliere di Stato Paolo Beltraminelli stamane».

Per quanto riguarda i risultati, Farinelli precisa: «Non posso entrare troppo nel merito, in quanto prima dobbiamo parlare con la Gestione. Tuttavia posso dire che alcune risposte ci hanno soddisfatto, soprattutto quelle sulle procedure. Abbiamo capito come funzionava il tutto e che cosa non è andato per il verso giusto, tuttavia il quesito più importante resta ancora senza una risposta chiara». Un interrogativo centrale, ma sul quale i dubbi rimangono. «In sostanza non abbiamo capito il perché sia stata scelta Argo 1, in quel momento. Un periodo, non dimentichiamolo, delicato e dove non c’era spazio d’errore. Non si capisce perché sia stata scelta una ditta nuova e non una già rodata».

