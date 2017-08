Pernottamenti in netta crescita

Pernottamenti in aumento in Svizzera e in sensibile crescita in Ticino nel primo semestre 2017: il settore alberghiero ha registrato a livello nazionale 17,6 milioni di notti, con una progressione del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2016 (pari a 738'000 pernottamenti supplementari). A sud delle Alpi l'incremento è stato dell'8%.

Stando ai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) a livello svizzero il passo avanti è da attribuire sia agli ospiti svizzeri (+4,0% a 8,1 milioni) che a quelli stranieri (+4,7% a 9,5 milioni). Soltanto il mese di febbraio ha registrato un calo (-1,5%), mentre giugno ha segnato l'incremento più marcato (+9,5%).

Fra gli stranieri si sono distinti gli asiatici (+287'000; +15,4%). Molti anche gli indiani con 81'000 notti supplementari (+23,8%), i cinesi (senza Hong Kong) con 57'000 notti in più (+12,0%), i cittadini della Corea del Sud (+52'000; +35,0%) e i giapponesi (+16'000; +12,8%).

Un incremento vi è stato anche tra le persone provenienti dal continente americano, con 119'000 pernottamenti supplementari (+10,4%), gli Stati Uniti (+83'000; +10,0%) presentano il maggior incremento in termini assoluti di tutti i paesi di provenienza. Anche l'Europa mostra una crescita, ma più lieve (+21'000; +0,4%). L'incremento più sensibile è stato segnato dal Belgio (+42'000; +15,7%), seguito da Russia (+13'000; +7,4%), Spagna (+8700; +4,9%) e Paesi Bassi (+7500; +2,6%). Un calo è per contro stato registrato da Regno Unito (-36'000; -4,1%), Francia (-17'000; -2,7%) e Italia (-12'000; -2,7%). I clienti tedeschi sono invece rimasti sostanzialmente stabili (-1700; -0,1%).

Gli ospiti provenienti dall'Oceania hanno generato un aumento (+15'000; +10,6%), mentre quelli provenienti dal continente africano sono diminuiti (-13'000; -9,2%).

Per quanto riguarda le regioni, il Ticino mostra l'aumento più deciso a livello di percentuale (+74'000; +8,0%). Positivo anche il dato di Berna (+159'000; +7,4%), Vallese (+ 126'000; +6,8%), Zurigo (+127'000; +4,9%) e Grigioni (+107'000; +4,4%). La Regione Argovia, invece, ha rilevato una flessione di 3200 unità (-0,9%).

(Ats)