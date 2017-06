Piercarlo Rey può tornare a operare

Il Tribunale cantonale amministrativo ha revocato anche il divieto cautelare di esercizio dell’attività chirurgica al medico indagato per aver amputato i seni alla donna sbagliata.

La difesa del dottor Piercarlo Rey, nelle persone degli avvocati Tuto Rossi e Renzo Galfetti, informa che, con sentenza del 6 giugno 2017, il Tribunale cantonale amministrativo ha revocato anche il divieto cautelare di esercizio dell’attività chirurgica, dopo che il 6 settembre 2016 il Tribunale federale aveva già revocato l’impedimento all’esercizio dell’attività medica. Pertanto il medico, indagato per aver amputato i seni alla donna sbagliata, torna a svolgere pienamente la sua attività di medico chirurgo.

"La difesa - si legge in un comunicato stampa - ritiene che questa nuova decisione confermi ulteriormente l’importante ridimensionamento delle presunte responsabilità del dott. Rey, troppo affrettatamente e ingiustamente sanzionato dal DSS".

La difesa fa inoltre sapere che non commenterà ulteriormente la notizia per rispetto del segreto istruttorio, sia penale che amministrativo, ma anche nel terrore di un procedimento per concorrenza sleale.

(Red)