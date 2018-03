A Piero Malagoli il Premio Dialogare 2018

Il concorso di scrittura, giunto alla sua 17esima edizione, tra gli oltre 90 scritti in gara ha premiato il racconto "Il ritratto di Anna". Tre racconti hanno ricevuto una menzione speciale.

Vince il concorso di scrittura indetto dall’Associazione Dialogare, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione, Piero Malagoli con il racconto “Il ritratto di Anna”.

La motivazione che ha convinto la giuria composta da Osvalda Varini, Alda Bernasconi, Daniela Pizzigalli, Franca Tiberto e Alessandro Zanoli a selezionare Il ritratto di Anna come miglior racconto, tra gli oltre 90 pervenuti, è la seguente: “Il ritratto di Anna ha avuto l’unanimità della giuria nel classificarlo al primo posto. Il tema accattivante è strettamente legato al titolo del concorso, la scrittura è elegante e la narrazione fluida. Le radici storiche rendono il racconto interessante, divertente nel descrivere le astuzie messe in atto da Hans Holbein, un pittore tedesco alla corte di Enrico VIII, il quale viene incaricato dal primo ministro Thomas Cromwell di eseguire il ritratto di Anna di Clèves, duchessa tedesca, perché il re la possa valutare come quarta moglie. La poverina è molto brutta ma il pittore con un guizzo di genialità sovverte, con la complicità di un sorriso, la sorte della duchessa Anna”.

Ricevono, inoltre, la menzione speciale i tre racconti: “Con la complicità di un sorriso” di Giorgia Farace (Lugano), “Il Garzone” di Marco Meraglia (Olten) e “Di là dal mare” di Lorenzo Peca (Italia).

(Red)