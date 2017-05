Più passeggeri, più treni da Lugano

La messa in servizio della galleria di base del San Gottardo ha avvicinato ancor più nord e sud, permettendo tempi di percorrenza più brevi ai viaggiatori. Questo ha portato a un importante aumento della domanda, nell’ordine del 30% in più rispetto al 2016. In media il nuovo tunnel è attraversato da circa 9’600 passeggeri al giorno.

L’aumento dei viaggiatori, composti in larga parte da turisti, professionisti e studenti che fanno ritorno a casa per il fine settimana per poi rientrare la domenica nel tardo pomeriggio verso nord, è tangibile.

Due nuovi collegamenti

Le FFS, dopo un attento monitoraggio della situazione, hanno quindi deciso di adattare l’offerta alla richiesta della clientela. Da fine gennaio è così stato introdotto il collegamento delle 19.40 da Lugano verso Lucerna–Basilea, mentre da fine marzo il collegamento delle 19.11 da Lugano verso Zurigo. Queste relazioni vanno ad aggiungersi alla corsa Lugano-Zurigo delle 19.43.

Nelle giornate domenicali le FFS hanno inoltre potenziato l’offerta pomeridiana grazie a due treni supplementari che partiranno da Lugano due minuti prima degli Eurocity (EC) delle ore 16.41 e 18.41. I due treni supplementari percorrono la linea della Südbahn e giungono a Zurigo circa 20 minuti dopo l’arrivo degli EC regolari.

Collegamenti in orario da dicembre 2016

Lugano-Zurigo: 16.43

Lugano-Zurigo: 17.11

Lugano-Basilea: 17.43

Lugano-Zurigo: 18.11

Lugano-Zurigo: 18.43

Collegamenti aggiuntivi

Lugano-Zurigo: 16.41

Lugano-Zurigo: 18.41

Lugano-Zurigo: 19.11

Lugano-Basilea: 19.40

