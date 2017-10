Più semplice gestire gli impianti a fune

di Nicola Mazzi

Buone notizie per i gestori degli impianti a fune. Infatti il Consiglio federale ha deciso di implementare dal 2018 una serie di misure che agevolano il loro lavoro e soprattutto che consentano loro di ridurre il proprio onere amministrativo.

In particolare ha deciso di prolungare la durata della concessione per impianti di trasporto a fune da 25 a 40 anni. Inoltre, in futuro, le modifiche di minore entità apportate a tali impianti non saranno più soggette ad approvazione. La Confederazione rinuncerà altresì al riconoscimento delle persone chiamate a svolgere funzioni specialistiche, quali ad esempio quella di capotecnico. Queste misure consentiranno alle imprese di trasporto a fune e alla Confederazione di ridurre il proprio onere amministrativo senza compromettere la sicurezza.