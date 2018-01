Premio Spitzer 2018 a due scuole ticinesi

Alla vigilia della Giornata della memoria, che si celebra a livello internazionale il 27 gennaio, la Fondazione Federica Spitzer ha assegnato il premio Spitzer 2018 ai progetti presentati dalla Scuola media di Breganzona e dal Centro professionale socio-sanitario di Giubiasco-Canobbio. Una menzione è stata assegnata anche al progetto della Scuola media di Barbengo.

Al concorso hanno partecipato una decina di scuole del settore medio-inferiore e post-obbligatorio del Cantone. Il Premi, annuale e dotato di 10mila franchi, verrà consegnato durante lo Spettacolo "Serata colorata" al LAC il prossimo 26 aprile 2018 in occasione dell’evento conclusivo del Progetto “Lugano città aperta” promosso dalla Fondazione Spitzer e dalla Città.

I progetti premiati

Per la categoria Scuola media, la Giuria presieduta da Diego Erba ha conferito il Premio Spitzer 2018 al progetto intitolato “DIAMOGLI VOCE” della Scuola media di Breganzona. "Il progetto - viene spiegato in un comunicato stampa - è un gesto di rigenerazione della memoria attraverso le voci, che risalgono dal passato per giungere sino alla nostra contemporaneità. Curare e custodire quelle voci lontane per farle divenire opera del presente è cura dell’anima individuale e collettiva. La memoria, per non divenire museo, deve produrre gesti di vita. Gesti di vita che sono insieme gesti di partecipazione, di coralità e di comunità. Ingredienti per garantire salute e saggezza alla memoria dolorosa del passato troppo sovente deprivata della sua energia. La memoria nel suo svelarsi in gesti quotidiani è capace di essere pharmakon, come ci hanno insegnato gli antichi, e antidoto al Tragico dell’esistenza. La partecipazione corale di molti allievi e di molti docenti, la ricchezza dei contenuti espressa dagli atelier , ma soprattutto il fatto di inserire il percorso “Diamogli voce!” nella normale programmazione didattica, togliendole quel sapore spesso vano di eccezionalità, perché è nella quotidianità che si deve manifestare la difesa dalle barbarie di domani. Questi aspetti ne fanno un progetto-cammino, che risponde in modo esemplare all’anima del Premio Federica Spitzer".

Per la categoria scuole post obbligatorie, la Giuria ha conferito il Premio Spitzer 2018 al progetto “INNOCENZA VIOLATA” del Centro professionale socio-sanitario Giubiasco-Canobbio. Il progetto è stato giudicato meritevole del primo premio poiché "interpreta in modo efficace e creativo lo spirito del concorso e offre un percorso nei genocidi del XX secolo - dagli Armeni, alla tragedia della Shoah, alle realtà più recenti - appoggiato da una ricca e qualificata bibliografia. La proposta presentata mira a dare particolare rilievo a racconti e testimonianze di giovani coetanei degli studenti coinvolti nel progetto, mettendo in evidenza, sullo “sfondo tragico della Storia”, piccoli gesti quotidiani di umanità, di solidarietà e di resistenza al male. È il tema della coscienza che riguarda ogni persona in ogni situazione, ieri e oggi". Il progetto prevede pure nel corso dell’anno scolastico un impegnativo percorso di ricerca e l’allestimento di una mostra storico-fotografica “’900: il secolo dei genocidi”. Al termine ci sarà una rappresentazione teatrale pubblica, concepita in modo originale, con un significativo coinvolgimento degli spettatori e articolate forme espressive tra parola e musica, con una ripresa video destinata alla diffusione sulla rete scolastica cantonale.

(Red)