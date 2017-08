"Prima i nostri" conforme al diritto federale

A dirlo è il Consiglio federale che propone al Parlamento di conferire la garanzia federale alle modifiche costituzionali approvate in Ticino per istituire la preferenza indigena.

Le disposizioni approvate dai cittadini ticinesi per proteggere la manodopera e istituire la preferenza indigena possono essere interpretate in modo conforme al diritto federale, anche se il margine di manovra è limitato. È l'opinione del Consiglio federale che propone al Parlamento di conferire la garanzia federale alle modifiche costituzionali.

Lo scorso 25 settembre i ticinesi hanno accolto l'iniziativa popolare "Prima i nostri!", integrando quindi la costituzionale cantonale con disposizioni volte a proteggere la manodopera indigena. Secondo il governo, si tratta di obiettivi che non sanciscono diritti e doveri di singoli né prevedono mandati legislativi concreti.

Conformemente alla costituzione riveduta, si legge in un comunicato odierno, il Cantone deve vigilare affinché i trattati internazionali e le leggi estere vengano applicati tenendo conto dei diritti sociali e individuali cantonali nonché del principio della reciprocità. Sono pure completati gli obiettivi sociali, in particolare con la lotta contro il dumping salariale. Le autorità devono prendere in considerazione i nuovi obiettivi anche nei rapporti con l'estero.

Poco margine di manovra

Il Consiglio federale sostiene che il margine di manovra del Ticino nell'attuare le nuove disposizioni in modo conforme al diritto federale è assai limitato. I problemi possono riscontrarsi in particolare a causa delle prescrizioni federali relative al contratto di lavoro e alla protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Il Cantone, continua la nota, dispone di un margine di manovra limitato anche per quanto riguarda il diritto degli stranieri, in particolare in seguito all'attuazione dell'articolo costituzionale sull'immigrazione. Secondo l'Esecutivo, nonostante tutto ciò le nuove disposizioni possono essere interpretate in modo conforme al diritto federale ed è pertanto possibile accordare la garanzia federale.

Nel messaggio odierno, il governo propone inoltre al Parlamento di conferire la garanzia anche alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Turgovia, Vallese e Ginevra. Tutte le modifiche sono infatti conformi al diritto.

(Ats)