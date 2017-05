Prodotti Crotta via anche da Coop e Manor

Anche Coop e Manor hanno deciso di sospendere dalla vendita, e quindi ritirare dai propri scaffali, i prodotti della Crotta SA, come già annunciato stamattina dalla Migros. La decisione arriva a seguito dell'inchiesta andata in onda venerdì durante la trasmissione della RSI Patti Chiari.

Per quanto riguarda Coop, il grande magazzino riceveva dalla ditta di Muzzano solamente un prodotto, ossia il "minestrone tipo ticinese". In un comunicato stampa spiega che "nonostante il prodotto finito fosse a norma, le condizioni di produzione della Crotta SA presentate durante la puntata di Patti chiari non corrispondono nemmeno lontanamente ai criteri qualitativi stabiliti da Coop. Per questo motivo il "minestrone tipo ticinese" è da subito non più venduto nei nostri negozi". Questo, spiega ancora Coop, "fintanto che le condizioni igieniche non corrispondono ai criteri di Coop", che aggiunge di essersi attivata per cercare una soluzione con il produttore per chiarire la situazione.

Coop sottolinea infine di aver notato, sempre durante la trasmissione della RSI, che l’azienda Gastrostar (di proprietà di Coop e che fornisce il 90% degli altri prodotti di insalate, verdure e frutta pronte) "ha mostrato i parametri degli standard richiesti da Coop".

E anche Manor, come detto, ha deciso di togliere dai propri i prodotti di Crotta SA. Si tratta di prodotti "di quarta gamma", ossia quelli pronti al consumo senza bisogno di essere lavati. "Subito dopo il servizio – hanno detto i responsabili del grande magazzino al CdT - abbiamo tolto i prodotti dal nostro assortimento e ora valuteremo come procedere".

(Red)