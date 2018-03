Quasi 5,4 milioni per opere di canalizzazione

Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio relativo alla richiesta al Gran Consiglio di un credito complessivo di 5'371’524 franchi destinato al sussidiamento di 47 opere di canalizzazione e depurazione delle acque luride suddivise tra 32 Comuni del territorio cantonale. Tali opere, sia nuove, sia rifacimenti di canalizzazioni risalenti agli anni cinquantasettanta per le quali non è mai stato versato alcun sussidio cantonale, sono state approvate nel 2017 dai servizi tecnici della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio.

Il finanziamento cantonale è destinato ai seguenti Comuni: Alto Malcantone, Bedigliora, Bellinzona, Bissone, Blenio, Brione Sopra Minusio, Cadenazzo, Caslano, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Croglio, Faido, Losone, Lugano, Melide, Mendrisio, Mezzovico-Vira, Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Muralto, Neggio, Orselina, Porza, Pura, Quinto, Riviera, Serravalle, Sonogno, Stabio, Torricella-Taverne.

Il messaggio in oggetto è il 37mo concernente la richiesta di crediti per il sussidiamento di opere comunali. Dal 1974 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati crediti di sussidio a favore dei comuni per la realizzazione di opere comunali di smaltimento delle acque per un totale di 339.5 milioni di franchi, corrispondenti a un volume d’investimento di fr. 1'211.1 milioni. A queste cifre si sommano i crediti stanziati sulla base di messaggi riguardanti singoli comuni o la ratifica di crediti supplementari, per un totale di 332.3 milioni di franchi. Di questi, a fine 2017, sempre per opere comunali, sono stati versati 302.9 milioni - di cui 9.9 riguardano i sussidi per i Piani generali di smaltimento delle acque (PGS) - corrispondenti a un investimento complessivo di ca. 1'040.4 milioni.

(Red)