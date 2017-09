Quei finti frontalieri furbetti

di Martina Salvini

Sono oltre 65mila i lavoratori frontalieri nel nostro Cantone. Tra coloro che dispongono di un permesso G, occorre però fare un distinguo tra chi risiede entro i 20 chilometri dal confine e chi abita invece fuori. Si tratta di una differenza estremamente rilevante dal punto di vista fiscale: in effetti, i cosiddetti “frontalieri fiscali” sono esentati dal dover pagare le imposte sul reddito in Italia, in quanto è il Ticino a dover riversare all’Italia il 38% delle tasse pagate in Svizzera dal frontaliere. Diverso è invece per i frontalieri fuori fascia, tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro maturato in Svizzera, pagando le tasse (l’aliquota sull’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - viene applicata sul reddito svizzero decurtato degli oneri sociali versati in Svizzera e di una franchigia di 7.500 euro; dall’IRPEF viene poi detratta proporzionalmente l’imposta alla fonte pagata in Svizzera). E qui si arriva al punto della questione: essendo chiaramente più conveniente risiedere entro i 20 chilometri, come ci si assicura che non vi sia chi fa il furbo, spostando ad esempio la residenza ma vivendo altrove? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Puglia, responsabile dell’Ufficio frontalieri dell’OCST.

«Facciamo una premessa: quando il lavoratore viene assunto il datore di lavoro fa compilare un formulario di annuncio per l’imposta alla fonte. C’è uno spazio riservato alla residenza del lavoratore e uno al coniuge. Se il lavoratore inserisce quale residenza un Comune italiano entro i 20 km dal confine, ma poi dichiara che la moglie ha la residenza a Milano, l’Ufficio imposta alla fonte cantonale considera il lavoratore residente a Milano, perché è lì che si trova il centro dei suoi interessi. In questo caso quindi vengono applicate le aliquote del lavoratore fuori fascia – che in certi casi sono più alte - e l’Ufficio imposta alla fonte non è di conseguenza tenuto a versare alcun ristorno all’Italia». I ristorni vengono infatti versati solo per quei lavoratori frontalieri che risiedono nella fascia di confine insieme alla famiglia.

In teoria, a vigilare affinché nessun lavoratore faccia il furbetto è l’Agenzia delle Entrate italiana. E qui sorge il problema: sì, perché, come ci spiega ancora Puglia, ad oggi l’Italia non dispone dell’elenco dei nomi dei frontalieri: «La Svizzera gira all’Italia una lista puramente numerica». Tradotto: se qualcuno volesse aggirare le regole, avrebbe molte possibilità per farla franca. In realtà i modi per intercettare chi non rispetta la legge ci sono. In Italia esiste infatti il “redditometro” che calcola automaticamente i redditi delle famiglie. Il lavoratore registrato a Como, ma che in realtà vive a Milano, non paga tasse in Italia perché risulta risiedere entro i 20 km, il reddito dichiarato quindi è nullo. Questo è il dato che viene memorizzato dal “redditometro”. Se però in futuro il lavoratore accendesse un mutuo per acquistare una casa, ecco che il sistema avviserebbe l’Agenzia delle Entrate. A quel momento gli ispettori del fisco dovrebbero quindi verificare se davvero il lavoratore risieda nel luogo dichiarato. «Si tratta comunque di casi piuttosto rari, benché in aumento», specifica Puglia.

La falla nel sistema potrebbe però essere presto sistemata. Con il nuovo accordo fiscale è infatti previsto lo scambio automatico di dati e l’Italia potrà conseguentemente disporre dell’elenco dettagliato di tutti i lavoratori frontalieri, riuscendo quindi a portare avanti verifiche più precise. Chi ha avuto vita facile fino ad ora, potrebbe quindi avere qualche problema in più. E c’è dell’altro: l’Italia, disponendo solo di numeri, non ha neppure modo di stabilire che la quota dei ristorni sia davvero corretta.

Sono comunque ben altre le preoccupazioni dell’Agenzia delle Entrate, che ha poco interesse a stanare i pesci piccoli, quando ci sono evasori di ben altro peso. «Si tratta di profili molto alti, gente benestante che risiede fintamente in Svizzera con un permesso B per non pagare le tasse in Italia. Questa tipologia di evasori risiede in Italia, oltre la fascia dei 20 km, ma dispone di un permesso B in Svizzera», aggiunge Puglia. Insomma, pagano cassa malati e affitto, senza davvero abitare in territorio elvetico, essendo per loro più conveniente che pagare le tasse in Italia. Come funzionano in questo caso i controlli? «Chi si trasferisce all’estero è tenuto a iscriversi all’Anagrafe italiani residenti all’estero. Accedendo a questo elenco si può verificare chi davvero risiede all’estero. Ci sono poi i controlli alle dogane. E non è raro vedere il venerdì sera e il lunedì mattina diverse auto con targa ticinese che varcano la dogana per andare in Italia e tornare dall’Italia», conclude Puglia.