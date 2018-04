Raccolte le firme contro "La scuola che verrà"

Il Comitato referendario consegnerà giovedì in Cancelleria le sottoscrizioni contro il credito di 6,7 milioni di franchi per la fase test della riforma del sistema scolastico.

Sono state raccolte le firme contro il credito di 6,7 milioni di franchi per la sperimentazione de "La scuola che verrà". Il comitato promotore del Referendum consegnerà le firme raccolte giovedì presso la Cancelleria dello Stato. Il termine di legge per poter portare la popolazione al voto sul tema è il 30 aprile e sono necessarie 7000 sottoscrizioni.

Se ciò avverrà si andrà alle urne, sancendo così se l'avvio della fase test nelle 6 sedi già individuate di Cadenazzo, Coldrerio, Paradiso, per le scuole comunali e Acquarossa, Biasca e Tesserete per le scuole medie si concretizzerà già a settembre 2019 oppure no.

(Red)