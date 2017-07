Raccolti abbondanti, "è l'ora di fare la salsa!"

"Il mese di luglio è caratterizzato dall’abbondanza di pomodoro in tutte le sue varietà. Le splendide giornate di sole sono infatti il clima ideale per favorire la crescita. Il raccolto di pomodoro peretto durante le prime due settimane di luglio è stato particolarmente abbondante creando così delle eccedenze di produzione. Il peretto maturato al punto giusto è l’ideale per fare un’ottima salsa di pomodoro 100% ticinese!": lo comunica la TIOR SA di Cadenazzo, tramite il suo responsabile commerciale Marco Colombo, spiegando che ha a disposizione ca. 10 t di peretto per salsa.

La società invita quindi la popolazione a recarsi presso i depositi di Cadenazzo e Stabio per acquistare e ritirare i pomodori al prezzo di Chf 1.20 kg. Gli acquisti possono essere fatti anche su www.portoacasa.ch. Per richiesta di informazioni o eventuali riservazioni di quantità è possibile chiamare il numero 091/ 850.29.09.

La promozione andrà avanti fino all’esaurimento delle scorte. "Buona salsa a tutti", l'auguro di TIOR!

