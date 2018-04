Record di pignoramenti e di precetti esecutivi

In Ticino nel 2017 le statistiche sull'indebitamento sono aumentate in modo importante. Balbo: "Il mondo del lavoro sta cambiando: è sempre più precario ed esigente".

di Nicola Mazzi

I dati sui pignoramenti eseguiti lo scorso anno e sui precetti esecutivi inoltrati confermano una tendenza in atto da tempo: i ticinesi si stanno indebitando sempre di più. Ma osserviamo più da vicino queste cifre. Nel 2017 i pignoramenti sono stati 108.151 rispetto ai 96.368 dell’anno precedente. È la prima volta che i pignoramenti superano la soglia fisiologica dei 100mila. E se guardiamo solo a 10 anni prima (e cioè al 2007), quando furono 89.469, possiamo notare il grande incremento del fenomeno. Venti anni prima erano addirittura 55.865. Dunque in soli due decenni sono raddoppiati. Stessa cosa dicasi per i precetti esecutivi. Nel 2017 sono stati 182.528, in crescita rispetto ai 178.987 del 2016. E nel 2007 erano stati 140.142. La cifra registrata lo scorso anno è anch’essa un record storico.

È utile ricordare che il sistema debitorio prevede una prima parte con la domanda d’esecuzione e il precetto esecutivo. Quest’ultimo, se non viene coperto può diventare un pignoramento (oppure un fallimento) con il quale il debitore non può più disporre dei suoi beni. Alla fine dell’iter il Cantone rilascia un attestato di carenza beni che consente di promuovere una nuova procedura di esecuzione se il debitore è ritornato a miglior fortuna nei seguenti 20 anni.