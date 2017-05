Riecco il Rally matematico

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, tramite l’Ispettorato scolastico del VIII di Bellinzona, comunica che mercoledì scorso, il 24 maggio, si è tenuto presso le Scuole medie di Tesserete la finale ticinese della 25esima edizione del Rally matematico.

Si tratta, lo ricordiamo, di un concorso internazionale di giochi matematici che coinvolge allievi di terza, quarta e quinta elementare e di prima, seconda, terza e quarta media della Svizzera e di varie nazioni europee. Attraverso le attività proposte dal Rally gli allievi imparano a risolvere dei problemi di matematica in modo efficace e in un tempo ben definito, sviluppano la capacità di lavorare in gruppo, apprendono le regole elementari del dibattito scientifico attraverso la discussione delle differenti soluzioni proposte e, infine, si confrontano con altri compagni e altre classi.

Le classi partecipanti al Rally devono risolvere una serie di problemi di matematica in un tempo massimo di 50 minuti. Gli allievi si organizzano liberamente in gruppi di lavoro e risolvono le situazioni motivando la soluzione data.

Alle prove di selezione, svoltesi in tutto il Ticino, hanno partecipato ben 56 classi di scuola media e 54 classi di scuola elementare, per un totale di oltre 2400 allievi.

Le classi vincitrici

Per le scuole elementari:

Classi terze

1° SE Ponte Capriasca - ma. Denise Piricò

2° SE Canobbio - ma. Romina Gretener

3° SE Savosa - ma. Julia Dolder

Classi quarte

1° SE Villa Luganese - ma. Raffaella Vischi

2° SE Bellinzona - ma. Roberta Pensa

3° SE Pregassona - ma. Chiara D’Ettorre

Classi quinte

1° SE Minusio - mo. Olivier Martinoni

2° SE Giubiasco - ma. Veronica Mossi

3° SE Canobbio - me. Alessia Fioroni e Ilaria Schira

Per le scuole medie

Classi prime

1° 1E SM Barbengo - prof. Marco Calò

2° 1A SM Istituto Elvetico - prof. Roberto Mazzetti

3° 1A SM Bedigliora - prof.ssa Claudia Lorenzetti

Classi seconde

1° 2B SM Barbengo - prof.ssa Vanna Moretti

2° 2F SM Barbengo - prof.ssa Vanna Moretti

3° 2D SM Agno - prof.ssa Carmen Luraschi

Classi terze

1° 3A/C SM Tesserete - prof.ssa Fausta Alberti-Meroni

2° 3B/C SM Barbengo - prof.ssa Vanna Moretti

3° 3A/B SM Bedigliora - prof.ssa Samuela Caneva

Classe quarte

1° 4A/C SM Tesserete - prof.ssa Fausta Alberti-Meroni

2° 4C SM Istituto Elvetico - prof. Roberto Mazzetti

3° 4A /B SM Bedigliora - prof.ssa Elisabetta Canepa

I campioni di ogni categoria hanno ricevuto un buono per un’escursione al Monte Generoso, mentre a tutte le classi finaliste sono stati corrisposti dei buoni librari. Il Rally matematico si è avvalso dell’importante contributo della Ferrovia Monte Generoso SA e della Libreria Segnalibro di Lugano.

(Red)