Rimborsi del Governo, ancora interrogatori

Torna a profilarsi l’ipotesi di reato penale (per abuso d’autorità) nella vicenda che riguarda le spese di rappresentanza dei consiglieri di Stato.

A sorpresa, dopo il decreto d’abbandono del 14 febbraio, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha infatti deciso di riaprire l’incarto. «Questo -ci ha confermato il portavoce Saverio Snider- sulla base di nuovi elementi che il procuratore generale John Noseda ha ricevuto. Ci saranno dunque nuovi interrogatori delle persone coinvolte. Per ora però non possiamo dire nulla di più».

È chiaro che, a maggior ragione se rientra in campo l’ipotesi che ci sia rilevanza penale, il dossier si fa ogni giorno più pesante. Mercoledì il Gran Consiglio ha incaricato la Gestione di presentare a marzo un rapporto preliminare e -su suggerimento del capogruppo PPD Maurizio Agustoni- di valutare se sia necessario istituire sulla faccenda una Commissione parlamentare d’inchiesta, su cui molti già esprimono preavviso favorevole (sarebbe la seconda CPI della legislatura dopo quella per Argo1).

Al centro di tutto c’è una cosiddetta “NAP” (nota di protocollo), la NAP numero 44, che il Consiglio di Stato entrante nel 2011 (quello della passata legislatura) approvò nella sua prima seduta il 20 aprile di quell’anno, insieme a un’altra NAP, la numero 43, di fatto sostituendo così una vecchia nota del 1999 che fino allora regolava rimborsi spese e indennità, sulla base di una prassi comunque in vigore da anni. Il problema è che, mentre la nota di protocollo 43 venne trasmessa (correttamente, anche se un po’ tardi) per approvazione dal Cancelliere al Gran Consiglio nel novembre del 2011, la NAP44 a tutt’oggi non è mai stata sottoposta all’esame parlamentare (nemmeno una sua versione più aggiornata, la NAP103 del 2016) malgrado ripetute raccomandazioni e richiami del Controllo cantonale delle finanze. La NAP43 prevede un rimborso forfettario di 15mila franchi annui per le spese di rappresentanza di ogni consigliere di Stato, la NAP44 menziona tutta una serie di rimborsi e benefit extra.

