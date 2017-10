Ristorni, 80,5 milioni all'Italia per il 2016

Si è svolta oggi a Luino l’annuale riunione bilaterale prevista dall’articolo 5 dell’Accordo italo/svizzero del 1974 sull’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri italiani e sulla relativa compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Le due delegazioni sono state coordinate da Emanuele Barone Ricciardelli, dirigente del Dipartimento delle finanze per la parte italiana, e da Lino Ramelli, direttore della Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia per la parte svizzera.

I lavori hanno permesso di verificare l’importanza per le zone frontaliere dell’accordo in questione e di rilevare nel contempo il contributo dei lavoratori frontalieri italiani all’economia svizzera. La delegazione italiana ha illustrato sia la ripartizione, tra gli enti locali interessati, delle somme ristornate per l’anno 2015, sia le opere che sono state realizzate e che sono in fase di progettazione grazie a tali somme.

Da parte sua, invece, la delegazione svizzera ha comunicato che l’importo della compensazione finanziaria sulle remunerazioni dei frontalieri per l’anno 2016 ammonta a franchi 80'541'904,88 di cui è già stato effettuato il relativo versamento e ha inoltre fornito i dati statistici relativi al numero dei frontalieri italiani che operano nei Cantoni interessati dall’accordo, pari a 60'770.

