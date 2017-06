Riuscite 3 domande di iniziativa popolare

Si tratta di quella che chiede "Basta tasse e basta spese", quella "Per cure mediche e ospedaliere di prossimità" e quella "Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere".

La Cancelleria dello Stato informa che tre domande di iniziativa popolare sono state dichiarate riuscite, con decreti del 14 giugno 2017, pubblicati sul Foglio ufficiale n. 48 di oggi, venerdì 16 giugno 2017.

Si tratta dell'Iniziativa popolare costituzionale parziale "Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali", presentata il 6 marzo 2017 e pubblicata sul Foglio ufficiale del 28 marzo, per la quale sono state raccolte e vidimate 12.342; dell'Iniziativa popolare legislativa "Per cure mediche e ospedaliere di prossimità", presentata il 27 marzo 2017 e pubblicata sul Foglio ufficiale del 31 marzo (14.136 firme); e dell'Iniziativa popolare legislativa elaborata "Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere", presentata il 27 marzo 2017 e pubblicata sul Foglio ufficiale del 31 marzo 2017 (12.070 sottoscrizioni).

Gli atti di queste tre iniziative sono stati trasmessi al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio.

(Red)