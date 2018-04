Scintille tra Pronzini e Zali

Sono volate scintille oggi, nell'aula del Gran Consiglio, quando il ministro Claudio Zali ha risposto a due interpellanze di Matteo Pronzini (MPS) in merito allo stipendio dell'ex cancelliere Giampiero Gianella e alle pensioni degli ex consiglieri di Stato.

Il futuro presidente del Governo ha spiegato che Gianella, "come previsto dalla Legge sugli stipendi", percepiva 214mila franchi. Salario che da inizio 2014 è aumentato del 4% "allo scopo di assicurarsi la collaborazione di persone di capacità eminenti o di conservarle al servizio dello Stato", come previsto dalla legge. Non contento, però, il deputato del Movimento per il Socialismo ha commentato che con tale risposta "si prende in giro il Parlamento", perché anche se la legge permette di dare stipendi più alti per mantenere persone particolarmente meritevoli, "per quello che ha combinato l'ex cancelliere si sarebbe potuto trovare qualcuno per sostituirlo”.

Un'uscita che ovviamente ha irritato il ministro Zali che poi, rispondendo anche al secondo atto parlamentare di Pronzini, sulle pensioni degli ex membri del Governo ticinese ("vitalizi che - secondo il deputato del GC - seguono la stessa logica dei forfait e di Gianella"), è sbottato dicendo che "da domani (ndr: quando diverrà ufficialmente presidente del CdS) non tollererò più interpellanze irrispettose".

"Le interpellanze - ha aggiunto Zali - prevedono domande a cui si possa rispondere nei 10 minuti previsti. Quindi non si potrà più rispondere a sfilze di domande".

Pronzini, non contento, ha aggiunto che "non rispondete perché sono cose vi danno fastidio. 20mila franchi all’anno di rendita per ogni ex consigliere di Stato è scandaloso".

(Red)