Se il burqa è proibito c'è la mascherina

di Martina Salvini

Fatta la legge trovato l’inganno. Di fronte al divieto di indossare il burqa in Ticino, sono già diversi i casi di turiste arabe che hanno ovviato al problema indossando una mascherina anti-smog. L’idea, presa in prestito dai turisti orientali che visitano le metropoli europee, sembra essere giunta anche qui, soprattutto in concomitanza con il periodo estivo, quando il nostro Cantone ospita numerosi visitatori provenienti dai Paesi del Golfo. Ma come si comportano gli agenti delle polizie comunali di fronte all’escamotage della mascherina?

Come ci spiega il comandante della polizia di Lugano Roberto Torrente, nonostante le segnalazioni ci siano, finora non sono stati chiamati a intervenire i suoi agenti: «Si tratta di una novità di quest’anno, dovremo quindi capire se siamo confrontanti con un numero di casi per cui si rende necessario prendere ulteriori provvedimenti. Al momento, quindi, attendiamo di capire se questa tendenza ha davvero preso piede», spiega. Un’ipotesi, prosegue, potrebbe essere quella di «introdurre una norma specifica che vincoli le turiste che indossano la mascherina a munirsi di un certificato medico, in modo che questo possa essere mostrato alle autorità in caso di controlli». Per ora, precisa Torrente, si tratta solo di un’idea, che però potrebbe essere presto proposta al direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. Del resto, racconta Torrente, «abbiamo assistito anche a una particolare variante della mascherina per coprire il volto: una turista, quando abbiamo precisato che è proibito nascondere il viso, ha indossato un paio di grandi occhiali da sole e messo una mano davanti alla bocca, per celare alla meglio le fattezze del viso».