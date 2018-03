Si è spento Geo Camponovo

Nato il 14 luglio 1937, è stato dapprima deputato in Gran Consiglio tra le fila del PLRT dal 1967 al 1991 e successivamente consigliere nazionale fino al 1995.

Si è spento a quasi 81 anni Geo Camponovo. Nato il 14 luglio del 1937 a Faido, Camponovo ha frequentato le elementari a Chiasso e il ginnasio a Mendrisio, conseguendo la maturità commerciale a Bellinzona e il dottorato in scienze economiche a Berna, nel 1960.

Camponovo è stato deputato in Gran Consiglio tra le fila del partito liberale radicale dal 1967 al 1991, ricoprendo il ruolo di capogruppo dal 1989 al 1991, quando lasciò lo scranno nel Parlamento cantonale per andare a occupare la carica di consigliere nazionale, dove rimase fino al 1995.

Nel 1976, Geo Camponovo ricoprì anche il ruolo di primo cittadino del Cantone, come presidente del Legislativo. Tra 1967 e 1984 è stato membro della direttiva cantonale del PLR e presidente distrettuale del Mendrisiotto. Nella sua carriera politica, Camponovo è stato membro della Commissione della gestione, per vent’anni della tributaria, come pure della Legislazione e della Sottocommissione delle finanze. Nel 1968 decise di aprire una fiduciaria a Chiasso. Nel 2013, dopo oltre quarant'anni anni di attività sulla piazza ticinese, Geo Camponovo ha lasciato la la presidenza della Fiduciaria Mega a Riccardo Biaggi. Alla famiglia giungano le condoglianze della redazione del Giornale del Popolo.

(Red)