Sindacati e associazioni a difesa della LIA

Conferenza stampa congiunta per far fronte comune a sostegno della Legge sulle imprese artigianali, che il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di abrogare.

di Nicola Mazzi

"Per salvare la LIA siamo pronti anche a scendere in piazza con i datori di lavoro": così Paolo Locatelli dell’OCST, durante la conferenza stampa che si è tenuta stamane a Bellinzona per fare il punto sulla situazione della Legge sulle imprese artigianali dopo le recenti sentenze del TRAM e la decisione del Governo di abrogare la normativa. Un momento importante per ribadire alcuni concetti chiave e per fare fronte comune in difesa della legge.

Piergiorgio Rossi (presidente dell’Unione Associazioni dell’Edilizia) ha voluto ripercorrere la storia della normativa e i risultati che ha prodotto. Ha anzitutto ricordato alcune cifre dell’associazione mantello fondata nel 1997: 13 associazioni di categoria, 700 imprese rappresentate, 5.300 collaboratori e 1.100 apprendisti per una cifra d’affari generata di 850 milioni.

Da parte sua Igor Cima (UNIA) ha evidenziato l’importanza della LIA anche per la difesa dei lavoratori. «Ha permesso di risolvere diverse problematiche legate ai salari» e ha definito la legge «una diga a monte». Dello stesso avviso Locatelli per il quale «è sicuramente perfettibile, ma è da difendere con tutti i mezzi; con un ricorso al Tribunale federale, con un referendum oppure con una manifestazione».

E Renzo Ambrosetti (presidente della Commissione di vigilanza LIA) ha voluto ribadire che l’errore probabilmente è stato fatto all’inizio, quando la politica non l’ha presentata a dovere oltre San Gottardo. «Purtroppo in Svizzera interna non hanno capito in che far west stiamo vivendo, ma prima o poi se non si fa qualcosa anche loro saranno confrontati con questa situazione». Per questa ragione una delle ipotesi sul tavolo è quella di proporre una LIA nazionale.