Sospeso il concorso per sostituire Argo 1

Si sarebbe dovuta tenere oggi, martedì, presso la Cancelleria dello Stato l’apertura delle buste con le offerte inoltrate nell’ambito del concorso per la sostituzione di Argo 1 dopo gli scandali (Vedi Articoli correlati). In concorso c'era non solo lo svolgimento di servizi di sorveglianza presso il centro cantonale d’accoglienza per persone richiedenti l’asilo di Camorino, ma anche quello presso altre strutture che dovessero essere attivate in caso di importanti attribuzioni di migranti al Cantone da parte della Confederazione.

Contro il bando di concorso è stato però interposto un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha, da un lato, confermato il termine per l’inoltro delle offerte, fissato a ieri, ma, d’altro lato, fatto ordine al Cantone di non procedere. Pertanto, durante la seduta pubblica odierna si è preso atto di questa decisione in via cautelare dell’autorità ricorsuale e le offerte pervenute saranno conservate presso la Cancelleria dello Stato sino ad ulteriori indicazioni da parte del Tribunale cantonale amministrativo.

(Red)