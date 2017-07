Stagione da dimenticare per l’agricoltura

di Martina Salvini

«Una prima parte dell’anno dalle condizioni climatiche estreme, con conseguenze potenzialmente disastrose, almeno per alcune aziende agricole». Non usa mezzi termini Sem Genini, segretario dell’Unione Contadini Ticinesi (UCT), commentando la situazione del settore agricolo negli ultimi mesi. Il caldo torrido nelle ultime settimane, intervallato da violenti piogge, ma anche una primavera sottotono stanno non poco scombussolando gli equilibri della natura. Due i fattori concomitanti risultati decisivi: gelo tardivo e siccità.

«La mancanza di regolarità nelle temperature ha creato non pochi danni: le gelate molto tardive di inizio maggio, quando la vegetazione era in anticipo e si stava sviluppando molto bene, hanno causato grossi problemi un po’ a tutti i settori, in particolare ai manti erbosi, alle colture, alle piante di frutta e alla vite», spiega infatti Genini. A soffrire maggiormente di un clima ballerino sono state le colture di campo aperto: cereali e patate in primis. «Il grosso problema riguarda poi la produzione di foraggio, calato del 40-50% in media in tutto il Cantone. La siccità e le alte temperature hanno addirittura “bruciato” intere zone nei campi, generando un aumento importante dei costi dovuti alla risemina», sostiene il segretario dell’Unione contadini.

«So che può sembrare una lamentela ricorrente, e questo non mi piace, sarebbe molto più bello parlare di progetti positivi, ma quest’anno ci troviamo confrontati con una situazione per certi versi disastrosa, come per il foraggio e la viticoltura. Mi piange il cuore pensando al lavoro e all’impegno che gli agricoltori ci mettono», aggiunge. Di fronte a una situazione d’emergenza, dunque, «l’idea che stiamo valutando è di chiedere aiuti e provvedimenti diretti al Consiglio di Stato, come fatto in diversi altri Cantoni, perché possa in qualche modo dare una mano agli agricoltori che stanno faticando maggiormente. Seguiremo l’andamento delle prossime settimane e capiremo come muoverci e cosa è possibile fare, in collaborazione anche con la Sezione agricoltura».