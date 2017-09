Stipendi mai adeguati, frontalieri arrabbiati

di Martina Salvini

Tira aria di polemica tra i lavoratori frontalieri. Al centro delle tensioni, come riporta il Corriere di Como, sono finiti gli stipendi, ridotti del 15-20% quasi due anni e mezzo fa, dopo l’abbandono della soglia minima di cambio decisa dalla Banca nazionale svizzera, che ha portato la valuta elvetica verso la parità con l’euro. Di qui, a causa dello shock economico, sono state diverse le aziende che, per tenersi in piedi, hanno operato tagli di stipendio.

Necessaria però una distinzione, come ci spiega Giovanni Scolari, segretario OCST del Luganese e segretario cantonale per l’industria: «Le aziende del settore industriale con contratto collettivo o assoggettate alla Convenzione nazionale dell’industria delle macchine – che rappresentano tuttavia una parte esigua rispetto alla totalità del mondo legato all’industria ticinese –, comprovando le difficoltà legate al cambio, hanno adottato una sorta di accordo di crisi. Questo ha permesso di alleggerire temporaneamente lo stipendio dei dipendenti. La decisione è stata presa però con il benestare di lavoratori e sindacati. La clausola inoltre prevedeva che quando il franco si fosse indebolito le deroghe sarebbero venute a cadere. Questa situazione è durata in effetti dai 12 ai 18 mesi. Il problema sono invece le realtà industriali che hanno adottato questa misura in maniera unilaterale», racconta.