Su Cassis reazioni scettiche dal Ticino

La proposta del PLRT di presentare un solo candidato alla successione di Burkhalter in Consiglio federale non piace agli partiti ticinesi di Governo.

L'Ufficio presidenziale del PLRT ha scelto il consigliere nazionale Ignazio Cassis quale candidato unico al Consiglio federale al posto di Didier Burkhalter. Fuori dai giochi quindi il consigliere di Stato Christian Vitta e l'ex ministra Laura Sadis che - come spiegato dal presidente PLRT Bixio Caprara stamane in conferenza stampa (vedi Articoli correlati) - "sostengono entrambi la candidatura di Cassis. La proposta di un solo candidato non piace però agli partiti di Governo.

Fiorenzo Dadò, ha affermato infatti che il PPD avrebbe preferito "un ticket con Christian Vitta. Ci spiace che il PLR abbia scelto di portare solo un nome in quanto consideriamo Vitta un buon candidato e un politico con le carte in regola. Per il momento non so ancora se il PPD cantonale darà delle indicazioni di voto al PPD nazionale sulla candidatura di Cassis. Per ora è prematuro esprimersi in questo senso".

Scettico anche Attilio Bignasca (Lega), secondo cui "se finora il Ticino aveva il 50% di possibilità per riuscire ad avere un rappresentante in Consiglio federale, oggi questa percentuale scende al 25%". Anche secondo il coordinatore della Lega dei Ticinesi "sarebbe stato meglio avere una rosa con più nomi da cui pescare", magari con la presenza di una persona come Vitta". Inoltre, secondo Bignasca, "Cassis non sarà votato dalla sinistra per i suoi legami con le casse malati, e neppure dall’UDC in quanto è stato uno dei tre ticinesi che ha votato per silurare Christoph Blocher dal Governo, contro la direttiva data all’interno del PLR in quel momento".

Infine, secondo Igor Righini (PS) con la scelta di un solo candidato il PLRT "gioca sì in attacco, ma bisognerà capire se hanno fatto bene i calcoli". Da parte nostra decideremo in direzione a settembre se sostenere questo candidato e se dare una qualche indicazione al nostro partito nazionale. Non nascondo che mai Cassis si è trovato dalla stessa parte del PS nelle battaglie politiche fatte a Berna, in quanto rappresenta un’identità che non ci rappresenta".

(Red/n.m.)