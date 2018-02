Sui rimborsi non ci sarebbe reato penale

di Nicola Mazzi

È stata una giornata cruciale, quella di oggi, per la questione dei rimborsi non segnalati dei consiglieri di Stato e del Cancelliere dal 1999 a oggi. Da un lato si è riunita, per la prima volta, la sottocommissione della Gestione sotto la presidenza di Fabio Bacchetta Cattori (PPD). Un organo che dovrà esaminare gli incarti a disposizione e decidere se vale la pena istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI). Nei prossimi giorni la sottocommissione incontrerà i consiglieri di Stato e i funzionari responsabili di questi rimborsi. «L’obiettivo è quello di arrivare il 12 marzo in Gran Consiglio con una prima valutazione. E tra una settimana renderemo noto alla Gestione i primi risultati emersi. In quell’occasione si farà una valutazione anche sulla necessità di una CPI» ci ha detto Bacchetta-Cattori.



Dall’altro lato i cinque attuali ministri e l’ex Cancelliere sono stati sentiti per la seconda volta dal Procuratore Generale John Noseda. Infatti, dopo che nelle scorse settimane lo stesso aveva chiuso il dossier con un decreto di abbandono, nei giorni scorsi il PG ha deciso di riaprirlo alla luce di nuovi elementi che gli sono stati segnalati. Si tratterebbe di alcune lettere con le quali il Controllo cantonale delle finanze aveva segnalato ai consiglieri di Stato, oltre che al Cancelliere, la mancanza di un’approvazione parlamentare per i rimborsi dei ministri. Aspetti questi che potrebbero dimostrare la loro consapevolezza di un’assenza di base legale.

Come ci ha spiegato il portavoce del Ministero Pubblico Saverio Snider a interrogare i ministri c’era il PG, insieme ai suoi sostituti: Antonio Perugini e Andrea Pagani. E dopo aver ascoltato le loro spiegazioni (sono bastate le parole di 3 ministri su 5) sono stati congedati. A breve (forse già nella giornata odierna) il PG prenderà una decisione in quanto ha a disposizione tutte le informazioni di cui necessitava.

I dettagli sul GdP di domani