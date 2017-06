Tassa sul sacco in vigore da luglio

I Comuni hanno però ancora tempo fino al 30 giugno del 2019 per adattare i propri regolamenti in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 1. luglio 2017 l’entrata in vigore delle norme cantonali in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvate in votazione popolare il 21 maggio 2017.

Sulla base delle nuove disposizioni, il termine assegnato ai Comuni per adattare i regolamenti in materia è fissato al 30 giugno 2019. A tale scopo, nel corso delle prossime settimane, il Dipartimento del territorio recapiterà a tutti i Comuni e ai Consorzi di raccolta rifiuti un modello di regolamento.

L’obiettivo consiste nel facilitare un’attuazione uniforme delle nuove norme, che permetta di strutturare il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti conformemente al principio di causalità, pur lasciando ai Comuni un margine d’apprezzamento sull’impostazione delle tasse. Il DT, e in particolare l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI), sono a disposizione per tutte le informazioni di dettaglio.

(Red)