"TI 9", la targa venduta a 80.000 franchi

La grande attesa dell'ultima asta tradizionale delle targhe non ha deluso. Più di 300 partecipanti alla "bandita" di Camorino dove sono stati raccolti in tutto quasi 314 mila franchi.

A Camorino si è tenuta oggi l'ultima asta tradizionale per potersi aggiudicare numeri di targa "TI" speciali per auto e moto. Tutte le venti targhe automobilistiche e le otto per motoveicoli sono state vendute e l'incasso ha superato i 313.000 franchi. Il ricavato permetterà di sostenere i programmi di prevenzione «Strade sicure» e «Acque sicure». Il consigliere di Stato Norman Gobbi, che ha seguito tutta la serata, che ha visto la partecipazione di circa 300 persone, ha espresso la sua soddisfazione per l'evento che, oltretutto, aveva finalità benefiche: I soldi ricavati stasera andranno a sostenere programmi di prevenzione e di tutela del territorio", ha detto.

La serata è stata introdotta dal direttore del Dipartimento istituzioni e dal Capo della Sezione della circolazione Cristiano Canova insieme all’aggiunto caposezione Aldo Barboni, che hanno passato la parola a due animatori d’eccezione: la giornalista e speaker RSI Rosy Nervi e il pilota ticinese Joel Camathias.

Protagonista indiscussa della serata la "TI 9", aggiudicata per 80'000 franchi. Mentre la "TI 101" è stata acquistata per 26'000.

Ora la prossima vendita di targhe avverrà solamente online: "Un peccato, perché questa asta s'è rivelata negli anni un momento di socializzazione. Ma d'altra parte la tecnologia sta prendendo il sopravvento anche in questo tipo di manifestazioni", ha sottolineato Gobbi.

