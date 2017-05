"Ticino addio, ma il sacco non c'entra"

Il coordinatore della Lega Attilio Bignasca sposterà la residenza entro novembre. Sul voto dice: "Ha vinto il partito delle tasse". Ma per Claudio Zali "non c'è una spaccatura nella Lega".

Il movimento di Via Monte Boglia si è diviso al suo interno per quanto riguarda la tassa sul sacco cantonale, approvata oggi dal popolo ticinese con il 58.2% dei voti favorevoli (Vedi correlati). Com’è noto, erano favorevoli alla tassa i consiglieri di Stato Claudio Zali (promotore del progetto) e Norman Gobbi, così come il sindaco di Lugano Marco Borradori. Contrari invece il coordinatore della Lega Attilio Bignasca e il gruppo leghista in Consiglio comunale a Lugano, che aveva lanciato la raccolta firme contro il progetto del ministro Zali.

L’esito del voto ha dato ragione a Zali, ma non a Lugano, dove ha vinto il no con il 64.3% dei voti contrari alla tassa. “Ha vinto il partito delle tasse! Il risultato a Lugano e nei comuni della cintura del Luganese dimostra come tutto il Cantone sia spaccato” dice Attilio Bignasca, da noi interpellato. Il coordinatore della Lega afferma anche che non pagherà un centesimo per il sacco: “Entro novembre sposto la residenza e me ne vado dal Ticino”. La decisione di Bignasca, a suo dire, non è comunque dettata dall’esito del voto odierno: “Avevo già deciso di andarmene, voglio farlo prima di compiere 74 anni a novembre”. Bignasca, inoltre, non sarà più il coordinatore del movimento: “Dall’estero? Non scherziamo!” esclama, sottolineando anche come “la Lega non abbia bisogno di coordinatori”.

Dal canto suo, il ministro Claudio Zali ha espresso soddisfazione sull'esito del voto di oggi: “Sono contento di essermi tolto un dossier difficile dal tavolo e che abbia prevalso il buon senso”. Sulla divisone all’interno del movimento invece minimizza: "La divisione della Lega è stata gonfiata ad arte, ci siamo scontrati su un tema che io ho portato avanti seguendo la mia responsabilità istituzionale. Non è una tragedia e non credo che vi sia una frattura reale”. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, in attesa della partenza di Bignasca per altri lidi...

(CTOMA/N.M.)